ЗСУ утримують невелику частину території, - Гайдай про Луганську область

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону.

"Бої тривають в районі Білогорівки, Новоконстянтинівки. Наразі у них нічого не виходить, але вже відзвітували, що всю Луганську область вони захопили. Так, невеличка частина залишається під нашим контролем, але кожна година і день ідуть в плюс нашим військам, які укріпили лінію оборони у Донецькій області", - заявив Гайдай.