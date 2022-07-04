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ЗСУ утримують невелику частину території, - Гайдай про Луганську область

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Понеділок 04 липня 2022 11:28
ЗСУ утримують невелику частину території, - Гайдай про Луганську область Фото: ЗСУ утримують невелику частину території (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові продовжують утримувати невелику частину території Луганської області. Це допомагає нашим бійцям укріпити власні позиції у Донецькій області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону.

"Бої тривають в районі Білогорівки, Новоконстянтинівки. Наразі у них нічого не виходить, але вже відзвітували, що всю Луганську область вони захопили. Так, невеличка частина залишається під нашим контролем, але кожна година і день ідуть в плюс нашим військам, які укріпили лінію оборони у Донецькій області", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські бійці, 4 липня, ЗСУ відійшли з позицій у Лисичанську для збереження життів особового складу.

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