ВСУ ударили по россиянам на Донецком направлении: подбит танк и уничтожено много оккупантов

Во вторник, 23 августа, морские пехотинцы и артиллеристы уничтожили много оккупантов и подбили вражеский танк на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ .

"На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один танк", - говорится в сообщении.

К тому же украинские артиллеристы наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов.

"Окончательные потери врага уточняются", - добавили в ВМС ВСУ.