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ВСУ ударили по россиянам на Донецком направлении: подбит танк и уничтожено много оккупантов

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Украина, Среда 24 августа 2022 13:49
ВСУ ударили по россиянам на Донецком направлении: подбит танк и уничтожено много оккупантов Фото: ВСУ ударили по россиянам на Донецком направлении 23 августа (t.me/ukrainian_navy)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 23 августа, морские пехотинцы и артиллеристы уничтожили много оккупантов и подбили вражеский танк на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

"На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один танк", - говорится в сообщении.

К тому же украинские артиллеристы наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов.

"Окончательные потери врага уточняются", - добавили в ВМС ВСУ.

Как сообщалось, за 6 месяцев полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 45700 военнослужащих. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов.

При этом с начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих.

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