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ЗСУ вдарили по росіянам на Донецькому напрямку: підбито танк та знищено багато окупантів

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Україна, Середа 24 серпня 2022 13:49
ЗСУ вдарили по росіянам на Донецькому напрямку: підбито танк та знищено багато окупантів Фото: ЗСУ вдарили по росіянам на Донецькому напрямку 23 серпня (t.me/ukrainian_navy)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 23 серпня, морські піхотинці та артилеристи знищили багато окупантів та підбили ворожий танк на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

"На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 30 людей живої сили ворога та підбили один танк", - йдеться в повідомленні.

До того ж українські артилеристи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів.

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додали в ВМС ЗСУ.

Як повідомлялося, за 6 місяців повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 45 700 військовослужбовців. Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів.

При цьому з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.

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