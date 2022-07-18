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ВСУ ударили по админзданию и ангару с российскими бензовозами в Бериславе, - Хлань

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Херсонская область, Понедельник 18 июля 2022 21:53
ВСУ ударили по админзданию и ангару с российскими бензовозами в Бериславе, - Хлань Фото: ВСУ ударили по админзданию и ангару с российскими бензовозами в Бериславе (MinistryofDefence UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины четко ударили по промзоне в Бериславе Херсонской области. Украинские военные попали в административное здание и ангар с российскими бензовозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Из-за по-народному "вакуумного" взрыва - более 100 двухсотых россиян, которых вывозили 4-мя 130-ми ЗИЛами", - написал он.

Хлань добавил, что из-за четких действий украинских защитников многие россияне получили контузии и были покалечены взрывной волной. Также оккупанты получили ожоги от сорванных бензовозов.

Напомним, украинские бойцы нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.

Кроме этого, оккупанты в Херсонской области размещаются ближе к гражданским, ведь боятся ударов украинских военных.

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Херсонская область
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