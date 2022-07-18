ЗСУ вдарили по адмінбудівлі і ангару з російськими бензовозами у Бериславі, - Хлань

Фото: ЗСУ вдарили по адмінбудівлі і ангару з російськими бензовозами у Бериславі (MinistryofDefence UA)

Збройні сили України чітко вдарили по промзоні у Бериславі Херсонської області. Українські військові влучили в адміністративну будівлю і ангар з російськими бензовозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя.