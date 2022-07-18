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ЗСУ вдарили по адмінбудівлі і ангару з російськими бензовозами у Бериславі, - Хлань

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Херсонська область, Понеділок 18 липня 2022 21:53
ЗСУ вдарили по адмінбудівлі і ангару з російськими бензовозами у Бериславі, - Хлань Фото: ЗСУ вдарили по адмінбудівлі і ангару з російськими бензовозами у Бериславі (MinistryofDefence UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України чітко вдарили по промзоні у Бериславі Херсонської області. Українські військові влучили в адміністративну будівлю і ангар з російськими бензовозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Через по-народному "вакуумний" вибух - понад 100 двухсотих росіян, яких вивозили 4-ма 130-ми ЗІЛами", - написав він.

Хлань додав, що через чіткі дії українських захисників багато росіян отримали контузії і були покалічені вибуховою хвилею. Також окупанти отрмали опіки від зірваних бензовозів.

Нагадаємо, українські бійці завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів на півдні.

Окрім цього, окупанти в Херсонській області розміщуються ближче до цивільних, адже бояться ударів українських військових.

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Херсонская область
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