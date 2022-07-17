Боятся ударов. Россияне в Херсонской области размещаются ближе к гражданским

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого замглавы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

По его словам, успехи Вооруженных сил Украины в уничтожении военных складов, мест компактного размещения личного состава, штабов, центров накопления и ремонта техники вынудили россиян заняться сменой дислокации.

"Часть захваченных ранее помещений, в том числе учебных заведений, орки "добровольно" оставляют, переезжая в более безопасные, по их мнению. Причем основной критерий безопасности для них - это как можно большее количество наших людей, живущих как можно ближе", - отметил Соболевский.