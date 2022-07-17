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Боятся ударов. Россияне в Херсонской области размещаются ближе к гражданским

Новина українською →
Херсонская область, Воскресенье 17 июля 2022 17:18
Боятся ударов. Россияне в Херсонской области размещаются ближе к гражданским Фото: российские оккупанты подвергают опасности мирных жителей (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты в Херсонской области боятся ударов украинских войск, поэтому передислоцировались ближе к гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого замглавы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

По его словам, успехи Вооруженных сил Украины в уничтожении военных складов, мест компактного размещения личного состава, штабов, центров накопления и ремонта техники вынудили россиян заняться сменой дислокации.

"Часть захваченных ранее помещений, в том числе учебных заведений, орки "добровольно" оставляют, переезжая в более безопасные, по их мнению. Причем основной критерий безопасности для них - это как можно большее количество наших людей, живущих как можно ближе", - отметил Соболевский.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные власти покинули здание Херсонской областной государственной администрации.

Также стало известно, что в оккупированном регионе находятся до 15 000 российских военных.

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Херсонская область
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