ВСУ целый день "работают" по оккупантам в Херсонской области: Хлань рассказал о последствиях

Он отметил, что защитники ударили по Антоновском мосту, "чтобы еще раз подтвердить его не функциональный статус". Кроме того, в Таврийске детонируют боеприпасы, еще были "прилеты" в Бериславе, Новой Каховкк, Алешках, Новой Збурьевке.

"Отрезаем россиян от возможности подкрепления и уничтожаем. 200-е, 300-е, которые навсегда останутся без конечностей, потому что когда-то решились прийти на нашу землю с войной", - написал Хлань.

Он не сообщает об освобожденных населенных пунктах до обнародования официальной информации.

Кроме того, Хлань отметил, что утром было совершено покушение на российского майора, которого отправили в область "начальником дежурной части ГИБДД". Рядом с его автомобилем, где была и семья захватчика, сработало взрывное устройство.

"К сожалению, все живы-здоровы. Пока", - добавил Хлань.