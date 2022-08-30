ВСУ целый день "работают" по оккупантам в Херсонской области: Хлань рассказал о последствиях
Украинские военные бьют по ремонтным базам и складам российских войск, а также по скоплениям живой силы и местам пребывания офицеров РФ в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.
Он отметил, что защитники ударили по Антоновском мосту, "чтобы еще раз подтвердить его не функциональный статус". Кроме того, в Таврийске детонируют боеприпасы, еще были "прилеты" в Бериславе, Новой Каховкк, Алешках, Новой Збурьевке.
"Отрезаем россиян от возможности подкрепления и уничтожаем. 200-е, 300-е, которые навсегда останутся без конечностей, потому что когда-то решились прийти на нашу землю с войной", - написал Хлань.
Он не сообщает об освобожденных населенных пунктах до обнародования официальной информации.
Кроме того, Хлань отметил, что утром было совершено покушение на российского майора, которого отправили в область "начальником дежурной части ГИБДД". Рядом с его автомобилем, где была и семья захватчика, сработало взрывное устройство.
"К сожалению, все живы-здоровы. Пока", - добавил Хлань.
Напомним, вчера украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.
Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтверждают и не опровергают эту информацию.
Кроме того, Россия перекидывает колонны техники техники из Крыма в Херсонскую область.
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