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ЗСУ цілий день "працюють" по окупантах у Херсонській області: Хлань розповів про наслідки

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Вівторок 30 серпня 2022 21:01
ЗСУ цілий день "працюють" по окупантах у Херсонській області: Хлань розповів про наслідки Фото: ЗСУ цілий день "працюють" по окупантах у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові б'ють по ремонтних базах і складах російських військ, а також по скупченнях живої сили і місцях перебування офіцерів РФ у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.

Він зазначив, що захисники вдарили по Антонівському мосту, "щоб ще раз підтвердити його не функціональний статус". Окрім того, у Таврійську детонують боєприпаси, ще були "прильоти" у Бериславі, Новій Каховці, Олешках, Новій Збур'ївці.

"Відрізаємо росіян від можливості підкріплення і знищуємо. 200-ті, 300-ті, які назавжди залишаться без кінцівок, бо колись зважились прийти на нашу землю з війною", - написав Хлань.

Він не повідомляє про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації.

Окрім того, Хлань зазначив, що вранці було скоєно замах на російського майора, якого відправили в область "начальником дежурной части ГИБДД". Поруч з його автомобілем, де була й родина загарбника, спрацював вибуховий пристрій.

"На жаль, всі живі-здорові. Поки що", - додав Хлань.

Нагадаємо, вчора українські захисники розпочали бої за Херсон. Росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.

Пізніше CNN повідомило про те, що українські захисники відбили з-під російської окупації 4 села у Херсонській області. Проте військові не підтверджують та не спростовують цю інформацію.

Окрім того, Росія перекидає колони техніки техніки з Криму в Херсонську область.

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