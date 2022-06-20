ВСУ за сутки уничтожили 200 оккупантов и 3 беспилотника: новые потери России в войне

За минувшие сутки оккупационные войска потеряли 200 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 800 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 20 июня ориентировочно составили:
Напомним, на юге Украины ВСУ уничтожили вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк, а также десятки оккупантов.
Ранее стало известно, что ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделить группировку противника на несколько частей.