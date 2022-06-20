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ВСУ за сутки уничтожили 200 оккупантов и 3 беспилотника: новые потери России в войне

Фото: ВСУ за сутки уничтожили 200 оккупантов и 3 беспилотника (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки оккупационные войска потеряли 200 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 800 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 20 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 33800 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1477 (+9),
  • боевых бронированных машин - 3588 (+11),
  • артиллерийских систем - 749 (+4),
  • РСЗО - 238 (+3),
  • средства ПВО - 98 (+0),
  • самолетов - 216 (+0),
  • вертолетов - 181 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 601 (+3),
  • крылатые ракеты - 130 (+0),
  • корабли / катера - 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2527 (+4),
  • специальная техника - 55 (+0).

Напомним, на юге Украины ВСУ уничтожили вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк, а также десятки оккупантов.

Ранее стало известно, что ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделить группировку противника на несколько частей.

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