ЗСУ за добу знищили 200 окупантів і 3 безпілотники: нові втрати Росії у війні

За минулу добу окупаційні війська втратили 200 осіб з особового складу. Всього число ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 800 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 20 Червня орієнтовно склали:
Нагадаємо, на півдні України ЗСУ знищили ворожу техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк, а також десятки окупантів.
Раніше стало відомо, що ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції-розділити угруповання противника на кілька частин.