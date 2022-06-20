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ЗСУ за добу знищили 200 окупантів і 3 безпілотники: нові втрати Росії у війні

Фото: ЗСУ за добу знищили 200 окупантів і 3 безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу окупаційні війська втратили 200 осіб з особового складу. Всього число ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 800 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів на 20 Червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1477 (+9),
  • бойових броньованих машин - 3588 (+11),
  • артилерійських систем - 749 (+4),
  • РСЗВ - 238 (+3),
  • засоби ППО - 98 (+0),
  • літаків - 216 (+0),
  • вертольотів - 181 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),
  • крилаті ракети - 130 (+0),
  • Кораблі / катери - 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4),
  • спеціальна техніка - 55 (+0).

Нагадаємо, на півдні України ЗСУ знищили ворожу техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк, а також десятки окупантів.

Раніше стало відомо, що ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції-розділити угруповання противника на кілька частин.

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