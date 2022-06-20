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На юге ВСУ уничтожили скопление живой силы и техники России

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Херсонская область, Понедельник 20 июня 2022 02:50
На юге ВСУ уничтожили скопление живой силы и техники России Фото: На юге ВСУ уничтожили скопление живой силы и техники России
Автор: Артур Родивилов

На юге Украины ВСУ уничтожили вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк, а также десятки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что скованный в продвижении по суше, враг активизировал воздушные удары.

В районе Апостолового вражеский истребитель применил по бомбардировщику ВСУ крылатую ракету класса "воздух-воздух".

"Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки", - говорится в сообщении.

Также в Херсонской области вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но "предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора".

В Николаевской области зенитно-ракетным подразделением ВСУ точно уничтожен беспилотный разведчик.

Общие потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и два военных автомобиля.

Ранее стало известно, что ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделить группировку противника на несколько частей.

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