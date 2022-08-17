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ВСУ из стрелкового оружия сбили дрон и БПЛА россиян на миллионы рублей

Фото: ВСУ из стрелкового оружия сбили дрон и БПЛА россиян на миллионы рублей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы из стрелкового оружия российские дрон-камикадзе и разведывательный БПЛА. Которые стоят несколько миллионов рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода.

"Украинское небо будет чистым! Воины одного из подразделений 28 ОМБР недавно сбили сразу 2 вражеских беспилотника: дрон-камикадзе "Ланцет-3" и разведывательный БПЛА "Элерон-3". При этом, как поделились сами защитники, для этого им понадобилось лишь личное стрелковое оружие! То есть несколько выстрелов наших рыцарей обошлись РФ в несколько миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ из стрелкового оружия сбили два дроны россиян на миллионы рублей (facebook.com/28brigade)

Напомним, что украинские военные недавно "приземлили" два российских БПЛА "Орлан-10" и авиационную ракету в Запорожской области.

Добавим, по свежим данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине уже 792 беспилотника оперативно-тактического уровня.

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