ВСУ из стрелкового оружия сбили дрон и БПЛА россиян на миллионы рублей

"Украинское небо будет чистым! Воины одного из подразделений 28 ОМБР недавно сбили сразу 2 вражеских беспилотника: дрон-камикадзе "Ланцет-3" и разведывательный БПЛА "Элерон-3". При этом, как поделились сами защитники, для этого им понадобилось лишь личное стрелковое оружие! То есть несколько выстрелов наших рыцарей обошлись РФ в несколько миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ из стрелкового оружия сбили два дроны россиян на миллионы рублей (facebook.com/28brigade)

Напомним, что украинские военные недавно "приземлили" два российских БПЛА "Орлан-10" и авиационную ракету в Запорожской области.

Добавим, по свежим данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине уже 792 беспилотника оперативно-тактического уровня.

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