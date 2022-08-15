Фото: Украинские военные сбили два беспилотника и ракету в Запорожской области (Getty Images)

Украинские военные сегодня "приземлили" два российских БПЛА "Орлан-10" и авиационную ракету в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.