Украинские военные сбили два беспилотника и ракету в Запорожской области
Фото: Украинские военные сбили два беспилотника и ракету в Запорожской области (Getty Images)
Украинские военные сегодня "приземлили" два российских БПЛА "Орлан-10" и авиационную ракету в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационную ракету "воздух-поверхность" Х-59", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее военные сбивали российский беспилотник "Орлан-10" в Донецкой области.
Также украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник над Одесской областью.
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