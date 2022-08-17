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ЗСУ зі стрілецької зброї збили дрон та БПЛА росіян на мільйони рублів

Фото: ЗСУ зі стрілецької зброї збили дрон та БПЛА росіян на мільйони рублів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці зі стрілецької зброї російські дрон-камікадзе та розвідувальний БПЛА. Які коштують кілька мільйонів рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Українське небо буде чистим! Воїни одного з підрозділів 28 ОМБР нещодавно збили одразу 2 ворожих безпілотники: дрон-камікадзе "Ланцет-3" та розвідувальний БПЛА "Елерон-3". При цьому, як поділилися самі захисники, для цього їм знадобилася лише особиста стрілецька зброя! Тобто кілька пострілів наших лицарів обійшлися РФ у кілька мільйонів рублів", - йдеться в повідомленні.

Фото: ЗСУ зі стрілецької зброї збили два дрони росіян на мільйони рублів (facebook.com/28brigade)

Нагадаємо, що українські військові нещодавно "приземлили" два російські БПЛА "Орлан-10" та авіаційну ракету у Запорізькій області.

Додамо, за свіжими даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 792 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

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