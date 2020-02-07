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ВСУ создали новые командования

Новости » Общество     07.02.2020 - 21:02
ВСУ создали новые командования
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам стран НАТО

Вооруженные силы Украины создали новые командования и назначили их командующих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

Сообщается, что перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам стран НАТО.

"На выполнение общих директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины завершился первый этап реформирования Вооруженных Сил Украины", - сообщает генеральный штаб.

В частности, командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, командование медицинских сил ВСУ генерал-майор Игорь Хоменко, командования сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.

Напомним, ВСУ создали командование медицинских сил. Первым командующим медицинских сил назначен генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко. Создание новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единое руководство командующего медицинских сил, который подчиняется главнокомандующему ВСУ.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект №2466 "О признании утратившим силу закона "О строевом уставе Вооруженных сил Украины.

В ВСУ создали командование медицинских сил Рада отменила закон о строевом уставе ВСУ
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