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ЗСУ створили нові командування

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 21:02
ЗСУ створили нові командування
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО

Збройні сили України створили нові командування та призначили їх командувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЗСУ.

Зазначається, що перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО.

"На виконання спільних директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України завершився перший етап реформування Збройних Сил України", - повідомляє генеральний штаб.

Зокрема, командування об’єднаних сил ЗСУ очолив тимчасово виконуючий обов’язки командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, командування медичних сил ЗСУ - генерал-майор Ігор Хоменко, командування сил підтримки ЗСУ - полковник Микола Жирнов, командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки ЗСУ - генерал-майор Євген Степаненко.

На даний час, триває робота щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази з питань безпеки та оборони для продовження трансформації ЗСУ.

Нагадаємо, в ЗСУ створили командування медичних сил. Першим командувачем медичних сил призначено генерал-майора медичної служби Ігоря Хоменка. Створення нової структури передбачає об’єднання медичної служби під єдине керівництво командувача медичних сил, що підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада прийняла за основу та в цілому законопроект №2466 "Про визнання таким, що втратив чинність, закону "Про стройовий статут Збройних сил України.

У ЗСУ створили командування медичних сил Рада скасувала закон про стройовий статут ЗСУ
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