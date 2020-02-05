Рада отменила закон о строевом уставе ВСУ

За принятие в целом проголосовали 278 нардепов
Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины", передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, 300 нардепов поддержали его принятие за основу, после чего глава парламента Дмитрий Разумков предложил одобрить документ в целом. За принятие в целом проголосовали 278 нардепов.
"Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора", - сказано в пояснительной записке.
Задачами данного законопроекта являются:
Напомним, в субботу, 30 ноября, был опубликован закон №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинских обязанностей и прохождения военной службы)".
Документ был одобрен Верховной радой во втором чтении еще 17 октября 2019 года. Тогда за законопроект проголосовало 278 народных депутатов.