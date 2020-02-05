Рада отменила закон о строевом уставе ВСУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За принятие в целом проголосовали 278 нардепов

Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, 300 нардепов поддержали его принятие за основу, после чего глава парламента Дмитрий Разумков предложил одобрить документ в целом. За принятие в целом проголосовали 278 нардепов.

"Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора", - сказано в пояснительной записке.

Задачами данного законопроекта являются:

приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствии с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, которые регулируются строевым уставом ВСУ;

законодательное определение полномочий Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра,

место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Напомним, в субботу, 30 ноября, был опубликован закон №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинских обязанностей и прохождения военной службы)".

Документ был одобрен Верховной радой во втором чтении еще 17 октября 2019 года. Тогда за законопроект проголосовало 278 народных депутатов.