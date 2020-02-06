В ВСУ создали командование медицинских сил

Фото: ВСУ (armyinform.com.ua)

Первым командующим медицинских сил назначили Игоря Хоменко

В Вооруженных Силах Украины (ВСУ) создали командование медицинских сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.

Сообщается, что первым командующим медицинских сил назначен генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

"Это должно было состояться в 2021 году. Но руководство оборонного ведомства и Генерального штаба инициировало ускорение проведения реформ, в частности относительно создания единого руководства", - сказал он.

Также создание новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единое руководство командующего медицинских сил, который подчиняется главнокомандующему ВСУ.

Напомним, Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект №2466 "О признании утратившим силу закона "О строевой устав Вооруженных сил Украины".

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 30 ноября, был опубликован закон №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы)".

Документ был одобрен Верховной радой во втором чтении еще 17 октября 2019 года. Тогда за законопроект проголосовало 278 народных депутатов.