ВСУ сообщили о потерях живой силы и техники России на юге

В целом, как сообщается, украинские военные уничтожили 13 оккупантов, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, также беспилотник и дрон-камикадзе.

"Во время проведения врагом разведки наших позиций на Херсонщине, наше зенитно-ракетное подразделение метко заземлил беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской громаде, а дрон-камикадзе был пойман с поличным и уничтожен в Великоалександровской громаде до нанесения им вреда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удары по двум пунктам управления вражеских войск и посадочную площадку в оккупированной Новой Каховке.

Напомним, ночью в Новой Каховке снова взорвался склад с боеприпасами.

По данным журналиста Романа Цимбалюка, Вооруженные силы Украины накануне нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии, погибли десятки оккупантов, в том числе командиры.