ЗСУ повідомили про втрати живої сили і техніки Росії на півдні

Загалом, як повідомляється, українські військові знищили 13 окупантів, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, також безпілотник і дрон-камікадзе.

"Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині, наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був спійманий на гарячому і знищений у Великоолександрівській громаді до заподіювання шкоди", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські військові завдали ударів по двох пунктах управління ворожих військ і посадковий майданчик в окупованій Новій Каховці.

Нагадаємо, вночі у Новій Каховці знову вибухнув склад з боєприпасами.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, Збройні Сили України напередодні завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії, загинули десятки окупантів, у тому числі командири.