ВСУ ударили по пунктам управления оккупантов и посадочной площадке в Новой Каховке
Фото: ВСУ ударили по пунктам управления оккупантов (facebook com MinistryofDefence UA)
Украинские военные нанесли удары по двум пунктам управления вражеских войск и посадочную площадку в оккупированной Новой Каховке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Окончательные потери противника уточняются.
Также сообщается, что оккупанты три раза с вертолетов Ка-52 нанесли удары по украинским позициями в Херсонской области. Без потерь.
Напомним, ночью в Новой Каховке снова взорвался склад с боеприпасами.
По данным журналиста Романа Цимбалюка, Вооруженные силы Украины накануне нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии, погибли десятки оккупантов, в том числе командиры.