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ВСУ ударили по пунктам управления оккупантов и посадочной площадке в Новой Каховке

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Новая Каховка, Четверг 14 июля 2022 02:21
ВСУ ударили по пунктам управления оккупантов и посадочной площадке в Новой Каховке Фото: ВСУ ударили по пунктам управления оккупантов (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артур Родивилов

Украинские военные нанесли удары по двум пунктам управления вражеских войск и посадочную площадку в оккупированной Новой Каховке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Окончательные потери противника уточняются.

Также сообщается, что оккупанты три раза с вертолетов Ка-52 нанесли удары по украинским позициями в Херсонской области. Без потерь.

Напомним, ночью в Новой Каховке снова взорвался склад с боеприпасами.

По данным журналиста Романа Цимбалюка, Вооруженные силы Украины накануне нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии, погибли десятки оккупантов, в том числе командиры.

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