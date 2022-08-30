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ВСУ сбили вражеский беспилотник в Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 30 августа 2022 23:21
ВСУ сбили вражеский беспилотник в Херсонской области Фото: ВСУ сбили вражеский беспилотник в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что сбить БПЛА удалось зенитно-ракетнымому подразделению.

"Около 22:00 часов, в небе над Херсонской областью, зенитно-ракетным подразделением воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно "Форпост", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник утром, 30 августа, украинские военные сбили беспилотник оккупантов в Одесской области. Он проводил воздушную разведку.

Напомним, ВСУ на юге за сутки уничтожили до 82 солдат и 30 единиц техники.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 450 российских оккупантов. Таким образом, потери РФ в войне против Украины составляют 47 550 военных.

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Херсонская область
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