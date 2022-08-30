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ЗСУ збили ворожий безпілотник у Херсонській області

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Херсонська область, Вівторок 30 серпня 2022 23:21
ЗСУ збили ворожий безпілотник у Херсонській області Фото: ЗСУ збили ворожий безпілотник в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України збили черговий ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що збити БПЛА вдалося зенітно-ракетним підрозділом.

"Близько 22:00 години, в небі над Херсонською областю, зенітно-ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник, імовірно "Форпост", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 30 серпня, українські військові збили безпілотник окупантів в Одеській області. Він проводив повітряну розвідку.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні за добу знищили до 82 солдатів і 30 одиниць техніки.

Крім того, за минулу добу ЗСУ ліквідували 450 російських окупантів. Таким чином, втрати РФ у війні проти України становлять 47 550 військових.

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Херсонская область
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