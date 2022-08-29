Авиация уничтожила много живой силы, техники и станцию радиоэлектронной борьбы врага, - ОК "Юг"
Фото: Авиация на юге уничтожила много живой силы и техники россиян (facebook.com/831BrTA)
Украинской военные продолжают мощно бить по российским оккупантам на юге. ВСУ 28 августа уничтожили много живой силы и техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Нашей авиацией нанесено 8 ударов в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового", - указывают военные.
В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийскими подразделениями на правом берегу Днепра уничтожено 41 российского солдата и много техники оккупантов, а именно:
- 2 беспилотных летательных аппарата;
- танк Т-72;
- РСЗО "Ураган";
- зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1";
- самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С";
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- 6 единиц авто-бронетехники.
Напомним, украинские военные 28 августа "отработали" несколько объектов в оккупированном Херсоне.
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