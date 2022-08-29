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Авиация уничтожила много живой силы, техники и станцию радиоэлектронной борьбы врага, - ОК "Юг"

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Понедельник 29 августа 2022 02:19
Авиация уничтожила много живой силы, техники и станцию радиоэлектронной борьбы врага, - ОК "Юг" Фото: Авиация на юге уничтожила много живой силы и техники россиян (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васкив

Украинской военные продолжают мощно бить по российским оккупантам на юге. ВСУ 28 августа уничтожили много живой силы и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 8 ударов в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового", - указывают военные.

В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийскими подразделениями на правом берегу Днепра уничтожено 41 российского солдата и много техники оккупантов, а именно:

  • 2 беспилотных летательных аппарата;
  • танк Т-72;
  • РСЗО "Ураган";
  • зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1";
  • самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С";
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • 6 единиц авто-бронетехники.

Напомним, украинские военные 28 августа "отработали" несколько объектов в оккупированном Херсоне.

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