Авиация уничтожила много живой силы, техники и станцию радиоэлектронной борьбы врага, - ОК "Юг"

Фото: Авиация на юге уничтожила много живой силы и техники россиян (facebook.com/831BrTA)

Украинской военные продолжают мощно бить по российским оккупантам на юге. ВСУ 28 августа уничтожили много живой силы и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 8 ударов в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового", - указывают военные. В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийскими подразделениями на правом берегу Днепра уничтожено 41 российского солдата и много техники оккупантов, а именно: 2 беспилотных летательных аппарата;

танк Т-72;

РСЗО "Ураган";

зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1";

самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С";

станцию радиоэлектронной борьбы;

6 единиц авто-бронетехники.