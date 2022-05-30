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ВСУ сбили вражеские беспилотники-камикадзе

ВСУ сбили вражеские беспилотники-камикадзе (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Воины противовоздушной обороны 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады точными выстрелами из стрелкового оружия сбили российские беспилотники-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование ДШВ ВСУ.

"Продолжаем "демилитаризовать" армию страны-оккупанта! Мы победим! Верьте в ДШВ ВСУ!" - говорится в сообщении.

ВСУ сбили вражеские беспилотники-камикадзе (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)

Напомним, ВСУ провели успешную контратаку под Кривым Рогом Днепропетровской области, уничтожив при этом вражеские вертолеты, самолет Су-35, установки "Град", современные танки Т-72 и 69 оккупантов.

Мы также писали о том, что ВСУ провели контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделение группировки врага на несколько частей.

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