ВСУ сбили вражеские беспилотники-камикадзе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование ДШВ ВСУ .

"Продолжаем "демилитаризовать" армию страны-оккупанта! Мы победим! Верьте в ДШВ ВСУ!" - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ провели успешную контратаку под Кривым Рогом Днепропетровской области, уничтожив при этом вражеские вертолеты, самолет Су-35, установки "Град", современные танки Т-72 и 69 оккупантов.

Мы также писали о том, что ВСУ провели контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделение группировки врага на несколько частей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.