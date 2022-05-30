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ЗСУ збили ворожі безпілотники-камікадзе

ЗСУ збили ворожі безпілотники-камікадзе (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Воїни протиповітряної оборони 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади точними пострілами зі стрілецької зброї збили російські безпілотники-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування ДШВ ЗСУ.

"Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта! Ми переможемо! Вірте в ДШВ ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

ЗСУ збили ворожі безпілотники-камікадзе (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)

Нагадаємо, ЗСУ провели успішну контратаку під Кривим Рогом Дніпропетровської області, знищивши при цьому ворожі вертольоти, літак Су-35, установки "Град", сучасні танки Т-72 і 69 окупантів.

Ми також писали про те, що ЗСУ провели контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції - поділ угруповання ворога на кілька частин.

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