ВСУ сбили вражеские беспилотники-камикадзе
Воины противовоздушной обороны 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады точными выстрелами из стрелкового оружия сбили российские беспилотники-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование ДШВ ВСУ.
"Продолжаем "демилитаризовать" армию страны-оккупанта! Мы победим! Верьте в ДШВ ВСУ!" - говорится в сообщении.
ВСУ сбили вражеские беспилотники-камикадзе (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Напомним, ВСУ провели успешную контратаку под Кривым Рогом Днепропетровской области, уничтожив при этом вражеские вертолеты, самолет Су-35, установки "Град", современные танки Т-72 и 69 оккупантов.
Мы также писали о том, что ВСУ провели контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделение группировки врага на несколько частей.
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