ЗСУ збили ворожі безпілотники-камікадзе

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування ДШВ ЗСУ .

"Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта! Ми переможемо! Вірте в ДШВ ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ провели успішну контратаку під Кривим Рогом Дніпропетровської області, знищивши при цьому ворожі вертольоти, літак Су-35, установки "Град", сучасні танки Т-72 і 69 окупантів.

Ми також писали про те, що ЗСУ провели контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції - поділ угруповання ворога на кілька частин.

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