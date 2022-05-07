UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сбили за сутки 14 российских беспилотников

Фото: противовоздушная оборона уничтожила 14 беспилотников (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В пятницу, 6 мая, противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 14 вражеских беспилотных аппаратов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, 6 мая, противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины сбила как минимум 14 российских беспилотников "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные на днях сбили 2 вражеских истребителя, 4 беспилотника и 3 крылатые ракеты.

Мы также писали о том, что в Пентагоне заявили о незначительном успехе войск РФ на Донбассе. При этом, по мнению США, этот прогресс не таков, какого ожидала достичь армия России на данный момент в этом регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВооруженные силы Украины