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ЗСУ збили за добу 14 російських безпілотників

Фото: протиповітряна оборона знищила 14 безпілотників (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У п'ятницю, 6 травня, протиповітряна оборона ЗСУ знищила 14 ворожих безпілотних апаратів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні, 6 травня, протиповітряна оборона Повітряних Сил і сухопутних військ Збройних Сил України збила як мінімум 14 російських безпілотників "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові днями збили 2 ворожих винищувачів, 4 безпілотники і 3 крилаті ракети.

Ми також писали про те, що в Пентагоні заявили про незначний успіх військ РФ на Донбасі. При цьому, на думку США, цей прогрес не такий, якого очікувала досягти армія Росії на цей час в цьому регіоні.

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Війна Росії проти УкраїниЗбройні сили України