Украинские военные сбили за день 2 вражеских истребителя, 4 беспилотника и 3 крылатые ракеты
Украинские военные за сутки поразили девять воздушных целей российских оккупантов, сбив 2 самолета, 4 беспилотника и 3 крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.
"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил поражены два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и три крылатых ракеты", - говорится в сообщении.
Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск 4 мая были также уничтожены еще два вражеских БПЛА.
Также отмечается, что наша авиация продолжала выполнять боевые задачи в украинском небе.
"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, под прикрытием истребителей, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов", - говорится в сводке.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ на востоке Украины за сутки отбили две вражеские атаки и ликвидировали 36 оккупантов.
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