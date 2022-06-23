ВСУ сбили над Одесской областью две ракеты оккупантов

Российские оккупационные войска в очередной раз запустили ракеты по Одесской области. Украинским военным удалось уничтожить две ракеты в воздухе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Telegram.
"По Одесской области ударили еще 2 крылатые ракеты, которые успешно ликвидированы силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
В результате ракетного удара произошел пожар логистического продовольственного склада в Одессе. Сообщалось о раненых. Всего днем Россия выпустила на юге Украины 14 ракет.
Кроме того, в ночь на 20 июня украинские военные сбили две крылатые ракеты над Одесской областью.