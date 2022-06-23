RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ збили над Одеською областю дві ракети окупантів

Фото: ЗСУ збили над Одеською областю дві ракети окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська в черговий раз запустили ракети по Одеській області. Українським військовим вдалося знищити дві ракети в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" в Telegram.

"По Одеській області вдарили ще 2 крилаті ракети, які успішно ліквідовані силами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

В результаті ракетного удару стався пожежа логістичного продовольчого складу в Одесі. Повідомлялося про поранених. Всього вдень Росія випустила на півдні України 14 ракет.

Крім того, в ніч на 20 червня українські військові збили дві крилаті ракети над Одеською областю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні