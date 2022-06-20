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В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Одесса, Понедельник 20 июня 2022 14:26
В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Одессе прозвучали взрывы (t.me/suspilneodesa)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 20 июня, в Одессе прозвучали взрывы во время сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается о двух "прилетах". Над городом стоит столб дыма.

На данный момент власти города пока официально не подтвердили информацию о взрывах.

Фото: в Одессе прозвучали взрывы (t.me/suspilneodesa)

Напомним, ночью и рано утром российские войска запускали ракеты из оккупированного Крыма по Одесской области. Однако ВСУ удалось сбить цели.

Кроме того, 19 июня оккупанты также запустили ракеты из Крыма. Их сбили системы ПВО.

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