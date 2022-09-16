ВСУ сбили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью

Украинские защитники сегодня сбили три крылатые российские ракеты "Искандер-К" над Днепропетровской областью. Также был уничтожен вражеский БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"16 сентября, около 14:00, на Днепропетровщине, противовоздушной обороной Воздушное командование "Восток" Воздушных Сил уничтожено три крылатых ракеты "Искандер-К" и один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня Кривой Рог Днепропетровской области снова подвергся ракетным ударам. Россияне в очередной раз нанесли сильные разрушения критической инфраструктуре города - речь идет о гидротехнических сооружениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .