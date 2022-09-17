ЗСУ збили черговий безпілотник росіян у небі над Херсонською областю

Сьогодні, 17 вересня, українські сили протиповітряної оборони знищили російський безпілотник над Херсонською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

Зазначається, що російського безпілотника оперативно-тактичного рівня було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" приблизно о 18:00.

Нагадаємо, 16 вересня українські воїни збили три крилаті ракети росіян над Дніпропетровською областю .

Також ми писали, що 16 вересня бійці Збройних сил України збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області .

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