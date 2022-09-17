ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ збили черговий безпілотник росіян у небі над Херсонською областю

Новость на русском →
Херсонська область, Субота 17 вересня 2022 22:21
ЗСУ збили черговий безпілотник росіян у небі над Херсонською областю Ілюстративне фото: ЗСУ збили черговий безпілотник росіян у небі над Херсонською областю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 17 вересня, українські сили протиповітряної оборони знищили російський безпілотник над Херсонською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

Зазначається, що російського безпілотника оперативно-тактичного рівня було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" приблизно о 18:00.

Нагадаємо, 16 вересня українські воїни збили три крилаті ракети росіян над Дніпропетровською областю .

Також ми писали, що 16 вересня бійці Збройних сил України збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки