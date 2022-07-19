ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

Украинские военные второй раз за день сбили российский дрон в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

"Сегодня наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник, когда тот пытался залететь на территорию Синельниковского района с направления Гуляйполя", - написал он.

Ранее сообщалось о сбитии еще одного дрона над Криворожским районом.

Ситуация в Днепропетровской области

В результате вчерашнего обстрела оккупантов Никополя, в городе повреждено почти 30 зданий и 5 автомобилей. Также уничтожены два здания на территории промышленных предприятий.

Сегодня оккупанты снова ударили по Никополю - накрыли базу отдыха "Градами". К счастью, жертв нет.

В течение дня россияне несколько раз обстреляли Зеленодольскую территориальную общину Криворожского района. В селах повреждены сельхозтехника и хозяйственные сооружения, газопровод, линии электропередач. Обошлось без пострадавших.