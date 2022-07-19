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ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

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Днепропетровская область, Вторник 19 июля 2022 20:01
ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью Фото: ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник над Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные второй раз за день сбили российский дрон в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Сегодня наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник, когда тот пытался залететь на территорию Синельниковского района с направления Гуляйполя", - написал он.

Ранее сообщалось о сбитии еще одного дрона над Криворожским районом.

Ситуация в Днепропетровской области

В результате вчерашнего обстрела оккупантов Никополя, в городе повреждено почти 30 зданий и 5 автомобилей. Также уничтожены два здания на территории промышленных предприятий.

Сегодня оккупанты снова ударили по Никополю - накрыли базу отдыха "Градами". К счастью, жертв нет.

В течение дня россияне несколько раз обстреляли Зеленодольскую территориальную общину Криворожского района. В селах повреждены сельхозтехника и хозяйственные сооружения, газопровод, линии электропередач. Обошлось без пострадавших.

Напомним, вчера россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области и уничтожили склад с 5 тысячами тонн зерна.

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