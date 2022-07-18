В Днепропетровской области оккупанты уничтожили склад с 5 тысячами тонн зерна

Российские оккупационные войска в понедельник 18 июля нанесли ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области. Разрушен элеватор, а также поврежден лицей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу местной ОВА Валентина Резниченко .

"Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна. Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон. И есть попадание в частный дом местных жителей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.