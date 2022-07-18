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В Днепропетровской области оккупанты уничтожили склад с 5 тысячами тонн зерна

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Днепр, Понедельник 18 июля 2022 13:24
В Днепропетровской области оккупанты уничтожили склад с 5 тысячами тонн зерна Фото: в Днепропетровской области оккупанты уничтожили склад с 5 тысячами тонн зерна (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска в понедельник 18 июля нанесли ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области. Разрушен элеватор, а также поврежден лицей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу местной ОВА Валентина Резниченко.

"Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна. Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон. И есть попадание в частный дом местных жителей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, ранее российские войска ночью ударили по Никополю в Днепропетровской области.

Как известно, на этой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты, есть погибшие и раненые.

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Война в Украине ракетный удар Днепропетровская область
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