В Днепропетровской области оккупанты уничтожили склад с 5 тысячами тонн зерна
Российские оккупационные войска в понедельник 18 июля нанесли ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области. Разрушен элеватор, а также поврежден лицей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу местной ОВА Валентина Резниченко.
"Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна. Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон. И есть попадание в частный дом местных жителей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.
Напомним, ранее российские войска ночью ударили по Никополю в Днепропетровской области.
Как известно, на этой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.
16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты, есть погибшие и раненые.
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