ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю

Українські військові вдруге за день збили російський дрон у небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

"Сьогодні наші сили ППО збили ворожий безпілотник, коли той намагався залетіти на територію Синельниківського району з напрямку Гуляйполя", - написав він.

Раніше повідомлялося про збиття ще одного дрона над Криворізьким районом.

Ситуація в Дніпропетровській області

Внаслідок вчарашнього обстрілу окупантів Нікополя, в місті пошкоджено майже 30 будівель і 5 автівок. Також знищено дві будівлі на території промислових підприємств.

Сьогодні окупанти знову вдарили по Нікополю - накрили базу відпочинку "Градами". На щастя, жертв немає.

Протягом дня росіяни кілька разів обстріляли Зеленодольську територіальну громаду Криворізького райну. В селах пошкоджено сільгосптехніку та господарчі споруди, газопровід, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.