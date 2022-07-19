ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю
Українські військові вдруге за день збили російський дрон у небі над Дніпропетровською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
"Сьогодні наші сили ППО збили ворожий безпілотник, коли той намагався залетіти на територію Синельниківського району з напрямку Гуляйполя", - написав він.
Раніше повідомлялося про збиття ще одного дрона над Криворізьким районом.
Ситуація в Дніпропетровській області
Внаслідок вчарашнього обстрілу окупантів Нікополя, в місті пошкоджено майже 30 будівель і 5 автівок. Також знищено дві будівлі на території промислових підприємств.
Сьогодні окупанти знову вдарили по Нікополю - накрили базу відпочинку "Градами". На щастя, жертв немає.
Протягом дня росіяни кілька разів обстріляли Зеленодольську територіальну громаду Криворізького райну. В селах пошкоджено сільгосптехніку та господарчі споруди, газопровід, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вчора росіяни завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області та знищили склад з 5 тисячами тонн зерна.
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