В небе Днепропетровской области сбили российский беспилотник
Фото: в небе Днепропетровской области сбили российский беспилотник (24tv)
Вооруженные силы Украины сбили еще один российский БПЛА. Это произошло в небе над Криворожским районом Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
"Наши военные сбили очередной вражеский беспилотник. Российский "Орлан-10" уничтожили в небе над Криворожским районом", - написал он.
Напомним, 16 июля украинские защитники также сбили дрон "Орлан-10" над Днепропетровской областью.
Кроме этого, 18 июля окупать нанесли ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области и уничтожили склад с 5 тысячами тонн зерна.