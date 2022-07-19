В небе Днепропетровской области сбили российский беспилотник

Вооруженные силы Украины сбили еще один российский БПЛА. Это произошло в небе над Криворожским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Наши военные сбили очередной вражеский беспилотник. Российский "Орлан-10" уничтожили в небе над Криворожским районом", - написал он.