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В ВСУ прокомментировали подозрение Антоненко в убийстве Шеремета

Новости » Общество     13.12.2019 - 10:49
В ВСУ прокомментировали подозрение Антоненко в убийстве Шеремета
Фото: Андрей Антоненко (facebook.com/andrew.antonenko)

Антоненко за время прохождения службы характеризуют положительно

В Командовании Сил специальных операций ВС Украины прокомментировали задержание Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования.

В частности, отмечается, что Антоненко служит в ВСУ с 2017 года и его поведение за это время характеризуется как положительное.

"Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в Командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", - говорится в сообщении.

Также в Командовании Сил специальных операций ВСУ добавили, что готовы содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины".

В ВСУ прокомментировали подозрение Антоненко в убийстве Шеремета

13 декабря стало известно, что полиция задержала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. По версии следствия, мужчина, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета, - это Андрей Антоненко. А женщина, которая непосредственно минировал авто, это Юлия Кузьменко.

РБК-Украина писало, что меры пресечения Антоненко и Кузьменко будут выбирать 13 декабря в Печерском суде Киева. По информации адвоката Наема, следователи будут просить для Антоненко содержания под стражей.

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