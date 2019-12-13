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В ЗСУ прокоментували підозру Антоненка у вбивстві Шеремета

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 10:49
В ЗСУ прокоментували підозру Антоненка у вбивстві Шеремета
Фото: Андрій Антоненко (facebook.com/andrew.antonenko)

Антоненка за час проходження служби характеризують позитивно

В Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України прокоментували затримання Андрія Антоненко, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування.

Зокрема, зазначається, що Антоненко служить в ЗСУ з 2017 року і його поведінка за цей час характеризується як позитивна.

"Антоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом в лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, в Командуванні ССО з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно", - йдеться в повідомленні.

Також у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ додали, що готові сприяти проведенню об’єктивного розслідування та "надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини".

В ЗСУ прокоментували підозру Антоненка у вбивстві Шеремета

13 грудня стало відомо, що поліція затримала підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. За версією слідства, чоловік, який брав участь в закладенні вибухівки під авто Шеремета, - це Андрій Антоненко. А жінка, яка безпосередньо мінувала авто, це Юлія Кузьменко.

РБК-Україна писало, що запобіжні заходи Антоненкові і Кузьменко будуть обирати 13 грудня в Печерському суді Києва. За інформацією адвоката Наєма, слідчі будуть просити для Антоненка тримання під вартою.

По справі Шеремета поліція провела обшуки у ще двох волонтерів Прокурори будуть просити суд заарештувати Антоненка, - Найєм
Новини України Збройні сили УкраїниПавло Шеремет
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