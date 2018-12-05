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ВСУ приведены в полную боевую готовность, - Полторак

Новости » Общество    05.12.2018 - 13:19
ВСУ приведены в полную боевую готовность, - Полторак
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Агрессия со стороны России нарастает, заявил министр обороны

Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность в связи с увеличением агрессии против Украины со стороны России. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в ходе брифинга в среду, 5 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, угрозы, которые появляються перед Украиной со стороны Российской Федерации, не имеют тенденции к уменьшению.

"Сегодня военные находятся в полной боевой готовности. Также в готовность приведены все военные управления, происходит дислокация частей и усиление військовї присутствия на опасных направлениях", - сказал министр.

Он добавил, что также Минобороны усиливает противовоздушную оборону (ПВО).

"Мы продолжаем испытания наших систем ПВО, противокорабельных ракет, которые буквально час назад завершили на юге Украины... Я хотел бы убедить всех украинцев, что Вооруженные силы наготове и мы делаем все возможное для того, чтобы не повторился 2014 год", - сказал Полторак.

Напомним, Степан Полторак также оценил вероятность продления военного положения в Украине. По мнению министра обороны, это зависит от действий Российской Федерации.

Добавим, по данным главы Госпогранслужбы Петра Цигикала, в полную боевую готовность приведены все катера и корабли украинских пограничников.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныПолторакагрессия РФ
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