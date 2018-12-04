Усі кораблі і катери прикордонників приведені у бойову готовність, - Цигикал

Фото: Петро Цигикал (УНІАН)

З початку грудня прикордонників ввели в штат управління Морської охорони

Усі катери і кораблі українських прикордонників приведені у повну бойову готовність. Про це сказав голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, передає РБК-Україна із посиланням на ДПСУ.

За його словами, роботу прикордонників було посилено після атаки Росії у Керченській протоці. Зокрема, із 1 грудня прикордонниківв введено в штат управління Морської охорони, а раніше морські прикордонні загони входи в склад сухопутних регіональних управлінь.

"Щоб об’єднати зусилля ми створили морське регіональне управління. Всі кораблі і катера Держприкордонслужби приведені в повну бойову готовність. Практично весь плавсклад знаходиться сьогодні в морі", - відмітив очільник прикордонного відомства.

Він додав, що українські прикордонники супроводжують судна в акваторії Азовського моря. Також вони попереджають рибалок і капітанів інших суден, які проходять Керченську протоку, про те що Росія може застосувати щодо них певні режимні заходи.

Нагадаємо, нещодавно президент України Петро Порошенко заявив про необхідність збільшення військово-морської присутності союзників української держави у Чорному морі.

Як відомо, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. В результаті агресії РФ були захоплені три українські судна і 24 моряка. Усі вони наразі перебувають у СІЗО Москви. У зв'язку з відкритою агресією Росії в 10 областях України до 26 грудня ввели військовий стан.