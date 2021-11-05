Когда ВСУ снова применят "Байрактар": в Генштабе назвали условие

В Генштабе не исключают очередное использование "Байрактаров" . Впрочем, только в случае угрозы жизни военнослужащим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Генштаба Сергея Шапталы в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера ".

По словам Шапталы, на Донбассе военные могут применить Байрактар исключительно в случае необходимости ликвидировать угрозу жизни военнослужащим.

"Мы "Байрактары" в настоящее время применяем при угрозах. Если есть угроза для наших военных и необходимо эту угрозу погасить, чтобы сохранить жизнь военным, то мы применяем "Байрактары". Это будет ситуативное точечное применение", - отметил Шаптала.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что на Донбассе украинские военные впервые применили беспилотник "Байрактар".

В то же время Германия и Франция выразили обеспокоенность по поводу этого.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 5 ноября эксперты обсуждают важные вопросы. В частности: правильно ли Украина ведет войну с Россией, что сегодня происходит на востоке Украины, и ждать ли на военное обострение? Также Сергей Шаптала, Арсен Аваков, Петр Порошенко и другие выскажут свое мнение относительно того, стоит ли Украине вступать в НАТО.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Евгений Комаровский возмутился тем, чего хотят от украинских врачей во время пандемии и рассказал, почему врачи уезжают из страны.



Также известный врач резко высказался о том, что власть и "депутаты-чмошники" проиграли информационную войну антивакцинаторам.



Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, за какой срок можно вакцинироваться после болезни, кому совсем нельзя прививаться и чем лучше всего вакцинироваться беременным.



А Михаил Радуцкий высказался об ответственности медиков, про стоимость лечения, воров, которые продавали бесплатные лекарства, и об обеспечении больниц кислородом.



В эфире также показали, как журналисты купили "паспорт" вакцинации за несколько минут.



Ну и еще смотрите эмоциональное видео, как украинка искала кислород для больной матери.