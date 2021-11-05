Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Война и приватизация
В прямом эфире 5 ноября обсудим:
• Использование беспилотника и информация о стягивании войск на границе. Правильно ли Украина ведет войну с Россией?
• Большая приватизация: проводит ли государство ее честно? Почему завод «Большевик» продали за полцены и с судебными делами?
Что происходит на востоке Украины? Ожидать ли военного обострения? Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии? НАТО или не НАТО? Приватизация «Большевика»: большая победа государства или коррупционная схема? Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов? И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?
Эти актуальные вопросы обсудим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Гости студии:
Сергей Шаптала, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;
Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Петр Порошенко, лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины;
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
Наталия Королевская, народный депутат, «Оппозиционная платформа – За жизнь», заместитель главы Комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ»;
Юрий Швец, советский разведчик,
майор КГБ (1980-1990);
Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;
Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины,
президент Киевской школы экономики;
Андрей Вавриш, основатель и руководитель компании Saga Development;
Борислав Береза, народный депутат VIII созыва.
Они говорят, а решает народ.