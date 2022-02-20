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В ВСУ предупредили о фейковых "официальных" страницах

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Воскресенье 20 февраля 2022 16:52
В ВСУ предупредили о фейковых "официальных" страницах Фото: в ВСУ предупредили о фейковые "официальные" страницы (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В ВСУ предупредили о фейковых, якобы, "официальных" страницах украинской армии. Одну из них обнаружили в Twitter.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

"Внимание! В Твиттере появилась фейковая страница Вооруженных Сил Украины. Будьте бдительными! Доверяйте только официальным источникам информации", - пишет пресс-служба СтратКом ВСУ.

В ВСУ предупредили о фейковых &quot;официальных&quot; страницах

Фото: в ВСУ предупредили о фейковых "официальных" страницах (facebook.com/AFUStratCom)

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности, которые происходят на Донбассе в результате обострение ситуации.

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