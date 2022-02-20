У ЗСУ попередили про фейкові "офіційні" сторінки
Фото: у ЗСУ попередили про фейкові "офіційні" сторінки (facebook.com/GeneralStaff.ua)
У ЗСУ попередили про фейкові, нібито, "офіційні" сторінки української армії. Одну з них виявили в Twitter.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.
"Увага! У Твіттері з’явилась фейкова сторінка Збройних Сил України. Будьте пильними! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - пише пресслужба СтратКом ЗСУ.
Фото: у ЗСУ попередили про фейкові "офіційні" сторінки (facebook.com/AFUStratCom)
Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці, які відбуваються на Донбасі внаслідок загострення ситуації.