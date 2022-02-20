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У ЗСУ попередили про фейкові "офіційні" сторінки

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Неділя 20 лютого 2022 16:52
У ЗСУ попередили про фейкові "офіційні" сторінки Фото: у ЗСУ попередили про фейкові "офіційні" сторінки (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У ЗСУ попередили про фейкові, нібито, "офіційні" сторінки української армії. Одну з них виявили в Twitter.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Увага! У Твіттері з’явилась фейкова сторінка Збройних Сил України. Будьте пильними! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - пише пресслужба СтратКом ЗСУ.

У ЗСУ попередили про фейкові &quot;офіційні&quot; сторінки

Фото: у ЗСУ попередили про фейкові "офіційні" сторінки (facebook.com/AFUStratCom)

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці, які відбуваються на Донбасі внаслідок загострення ситуації.

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