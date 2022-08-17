ВСУ не потеряли на фронте ни одной системы HIMARS, - Резников

Украинские военные за время войны не потеряли ни одной ракетной системы залпового огня HIMARS. Заявления России о якобы уничтожении систем являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью "Голосу Америки" .

"Совершенно ответственно могу сказать, ни одной HIMARS не потеряно. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или медиа, соцсетях, что солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором уничтожил одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить пальцем у виска и сказать - ну, такая у них система пропаганды. Это ерунда", - заявил он.

Кроме того, Резников подчеркнул, что доволен новым пакетом помощи от США. Он включает новые боеприпасы, артиллерию и средства противорадарной борьбы.